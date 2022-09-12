桓鼎-KY(5543)8月份營收3.4億，年增84.67%，月增12.5%，累計前8月營收2.4億，年成長70.6%。桓鼎表示目前全力發展能源事業，上月董事會已通過成立100%能源子公司，旗下各營運事業體「電池模組、金屬建材、營造工程、鋼材買賣」皆穩健成長，在轉型發展同時支撐獲利基本盤。

桓鼎指出，鋰電池模組事業加大電動自行車佈局，毛利結構持續優化，有望挹注今年業績成長；金屬建材部分，開發中南美洲及歐洲新客戶有成，已於8月起逐步貢獻營收。營造工程在手訂單18億，7月底已全面開工，依工程進度認列，第四季起工程營收可望逐季走高，迎來獲利高峰期。在鋼材買賣事業，隨建案動工以及客戶庫存去化告一段落，8月業績走揚，同時加深桓鼎在台灣的鋼價原料價格 掌握度，以及預備新產品儲能牆(Energy Wall)的機構件需求。

桓鼎新產品儲能牆(Energy Wall)已於驗證測試階段，將評估與電動車輛充電系統整合發表，能源公司亦於今年逐步貢獻，挹注公司整體營運表現。