台生材(6649)挾著業績題材，獲多頭青睞，上週累計5個交易日漲幅達20.28%。

腦中風血栓移除導管系統是台生材今年來營收的成長動能主力，第2季已轉虧為盈，7、8月營收表現出色，8月營收更創新高，法人樂觀看待第3季業績表現。

台生材共有三大產品，包括退化性關節炎組織修復再生產品、全球首創醫療器材泡沫式人工腦膜，及和國際同業創新醫材公司Incept合作的腦中風血栓負壓移除導管系統。