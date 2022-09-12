陽明海運（2609）董事長鄭貞茂今（12）日表示，運價急跌是一個短期現象，其中美西線大跌，主要受到大陸動態清零影響出貨，及美西工會談判進度緩慢等因素影響，美國消費支出還在成長，美東還再塞港，準班率僅約4成多。

鄭貞茂今日參加外資論壇。值貨櫃海運市場波動劇烈，未來情勢不確定下，鄭貞茂表示，陽明審慎評估造船計畫，目前主要是汰舊換新，且考慮服務營運涵蓋範圍，此時投資陽明是相對不錯選擇。

他舉船隊為例，船隊規模是兩面刃，船舶是資產，從資產負債表來看，若船價下跌，船舶愈多將有更多資產減損需要攤提。

外界都認為明年貨櫃航運將供過於求，他認為，必須加計因應明年法規生效，部分老舊船舶淘汰等問題，降低碳排最好方法是船舶減速，但船期將因此拉長，實際運力供需情況可能不是外界預期的。此外，碳稅、碳費能否轉嫁客戶，也還不知道。

陽明的造船程序非常嚴謹，採用LNG是過度性做法，未來會轉換到朝向更環保的燃料。

展望海運後市，全球還是有許多塞港問題，能不能恢復正常是一個很重要的觀察指標，一旦歐美船期不順，亞洲也會塞港；大陸二十大會議後的經濟走勢，也跟海運市場息息相關；歐洲受到疫情、旱災及罷工等影響。

影響海運市場還有一個重要關鍵，是歐盟對海運聯盟延續，2024年會有初步決定，近兩年運價高漲，各國政府收到很多客戶抱怨，開始檢討聯盟運作，形成市場不確定性，假設歐盟不展延，對航運業會是很大震撼。