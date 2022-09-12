國內超商龍頭統一超（2912）12日公布8月營收256.52億元，年增18.8％，也比7月再成長0.5％，連續第四個月創歷史新高。累積今年前八月營收1,899億元，年增率10.3％。

統一超主管今天表示，8月營收創高，主要受惠夏季高溫、暑期出遊及節慶商機，帶動鮮食、飲料、糖果等商品銷售穩健成長，超商本業旺季衝鋒。8月炎熱酷暑，飲品持續熱銷，統一超整合線上線下推出「飲料夏日大Bingo」活動、超人氣名店飲料大賞及進口飲品優惠活動等，提升買氣；另外CITY CAFE美式全新升級、CITY PRIMA精品咖啡展店突破5,200店、「!+?CAFE RESERVE不可思議咖啡」推出高單價頂級品質的藝伎咖啡等，深耕咖啡品牌、也滿足各客群需求，帶動8月飲料類別銷售成長超過兩成。

另外在轉投資事業方面，菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活（星巴克）、統一生活（康是美）、統一精工、統一速達等也都有亮眼表現，挹注母公司營收成長。

而統一超持續展店，截至8月底止，全台門市店數已達6,542家，比起去年同期的6,259家，增加283家店，也幫助公司營運規模擴大。

展望後勢，統一超主管表示9月延續國旅補助商機、中秋節送禮旺季、各大電商購物節搶先開跑；外加公司積極開展多元店型、數位服務等，對於營運動能維持樂觀。