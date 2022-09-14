美國眾議院議長裴洛西8月2日晚間訪台前夕，中國大陸海關總署8月1日突然公告，台灣未完成生產企業註冊更新的食品業者「暫停進口」，經改善後，何時可重新開放？大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（14日）表示，相關主管部門將依照有關規定，處理台灣輸大陸食品生產企業註冊的相關事宜。

據報導，大陸暫停進口台灣食品的具體貨項包含漁產品、茶葉、餅乾飲料與保健食品等，估計有4、500家業者受衝擊。遭點名的業者不乏知名大廠，如統一、維力、泰山、郭元益、味全，以及眾多漁船、茶葉廠等。由於正值美國眾議院議長裴洛西訪台之際，產業界質疑陸方藉此報復。

朱鳳蓮表示，針對台灣食品進口大陸的問題，‌‌為了落實食品安全法以及實施條例等規定，大陸海關總署組織修訂原進口食品境外生產企業的註冊管理。‌2021年4月，大陸發佈進口食品境外生產企業註冊管理規定，今年1月1日起實施‌‌註冊管理規定，這個註冊管理優化註冊程序，對不同類別境外生產企業實施分類管理，明確企業主體責任和所在地主管部門監管責任，‌‌細化了條款適用情形。‌

朱鳳蓮表示，相關部門已經通過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」聯繫管道，向台方通報有關的‌‌事項和要求。‌‌相關主管部門會繼續按照進口食品境外生產企業註冊管理的有關規定，處理台灣輸大陸食品生產企業註冊的相關事宜。

此外，台商十分關切「小三通」旅客何時可重新通航？朱鳳蓮表示，小三通是兩岸民眾，特別是閩台兩地的民眾交流往來最重要、最便捷的通道，兩地的居民都非常的希望早日會‌‌恢復小三通，大陸希望民進黨當局多做有利於兩岸‌‌交流合作的事，而不是千方百計的阻撓限制，搞政治操作。‌