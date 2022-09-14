美國通貨膨脹從40年高點緩慢降溫，8月消費者物價年增8.3%，高於市場預期。汽油價格走跌，但食品、居住成本居高不下。聯準會官員為壓制通膨，下週很可能決議升息3碼。

美國勞工部今天公布，8月消費者物價指數（CPI）年增8.3%，低於7月的8.5%及6月創40年來新高的9.1%，但高於市場預期的8%。令人憂心的是，如剔除波動較大的食品與能源價格，核心CPI年增6.3%，高於前兩個月保持的5.9%，也超越市場預期的6%。

美股開盤後大跌，道瓊工業指數早盤跌逾700點，標準普爾500指數與那斯達克綜合指數跌幅分別超過2.5%、3.2%。

核心CPI竄升原因之一是與去年同期相比的基期較低，但也反映物價壓力廣泛且沉重，油價下跌不足以讓整體通膨迅速降溫。

若觀察單月物價漲幅，經季節調整，8月CPI上漲0.1%，市場預期下跌0.1%；核心物價月增0.6%，是7月漲幅及市場預期的兩倍。

美國通膨顯現已過頂峰的跡象，汽油價格持續下跌是重要原因。根據美國汽車協會（AAA）數據，今天全美汽油每加侖均價3.71美元，比6月中所創歷史高點低了26%

。勞工部最新數據顯示，8月汽油價格大跌10.6%，延續7月下跌7.7%的走勢。

不過，8月天然氣與電價上漲，食品、居住等費用也持續攀升。食品價格月增0.8%，創去年12月以來最小漲幅

，但過去一年大漲11.4%，創1979年5月以來最高年增率

。房租單月上漲0.7%，與醫療費用漲幅相同。

為恢復物價穩定，聯邦準備理事會（Fed）今年已4度升息，但勞工部這份數據未顯露物價漲勢受到控制的明確跡象。

聯準會6、7月各升息3碼（0.75個百分點），利率期貨市場行情顯示，投資人普遍預期聯準會官員20日至21日集會時將再次決議升息3碼。聯準會緊縮貨幣政策，期望抑制旺盛的消費需求，但經濟將連帶受影響。如果通膨緩降，衰退陰影恐揮之不去。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）近幾個月不斷表明抗通膨決心，但他8月下旬在懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）舉行的全球央行年會上坦言，利率走升能拉低通膨，也會為家庭和企業「帶來一些痛苦」。（編輯：韋樞）1110913