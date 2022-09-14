通膨超標，道瓊崩跌1276點，寫逾2年最大跌點，那指跌5.16%、標普500指數跌4.32%、費半指數跌6.18%。9月台指期今日開盤重挫417點，為14458點，金融期及電子期聯袂開低。

永豐期貨表示，台指期週二上漲78點至14875點。價差方面，台指期逆價差擴至-19.41點，電子期逆價差擴至-1.19點，金融期轉為正價差0.05點。現貨部分，三大法人買超112.79億元。

永豐期貨表示，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1940口，使留倉部位轉為淨多單735口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加2689口至10977口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加1845口，使留倉部位轉為淨多單1206口。

永豐期貨表示，整體來看，台股收上下影線紅K，收復9月1日長黑K的約一半跌幅，不過由於指數逼近上方套牢賣壓區，加上台幣中長線仍舊弱勢，指數短線仍可能呈現震盪整理機會較大。