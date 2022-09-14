美國消費物價出乎意料上升至8.3％，反映美國通膨未見頂，市場預期美國聯準會（Fed）將繼續大幅升息，拖累美股三大指數創兩年來最大跌幅，當中那斯達克指數急跌逾5％表現最差。港股14日跳空下跌，低開2％。A股挫1％。

恒指低開393點或2％報18,933點。國指低開144點或2.18％報6,488點。科指低開2.56％報3,965點，跌破4,000點關。

焦點個股方面，京東低開3.4％報港幣225.4元，市前成交港幣3.04億元居首。騰訊低開1.4％報港幣300.4元；阿里巴巴低開3.7％報港幣87.8元；美團低開2.6％報港幣173.1元。

A股開盤亦下挫，下跌逾1％。上證指數開盤報3,224點，跌39點或1.2％；現報3,236點，跌27點或0.84％。

深成指開盤報11,751點，跌172點或1.45％；現報11,797點，跌126點或1.06％。

滬深300指數開盤報4,058點，跌53點或1.29％；創業板指數開市報2,512點，跌38點或1.5％。

各類股全線走低，鋼鐵股跌逾2％；煤炭、石油、有色金屬、房地產、化工、水泥、電力、金融、生物製藥股跌逾1％。