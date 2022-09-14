新安東京海上產險與樂天市場、樂天桃猿棒球隊跨界合作之虛擬保險體驗平台，今年度將推出「虛擬保險販賣機」，讓消費者使用樂天點數投保虛擬保險之情境。 新安東京海上產險表示，「虛擬保險販賣機」拉近與保險的距離，讓民眾至樂天市場除了可於「樂天保險館」投保真實保險商品外，也可體驗投保各式各樣的虛擬保險，民眾以簡單、有趣的虛擬投保重新認識保險，進而瞭解風險分散的重要性，且全站交易、理賠皆使用樂天點數，入手門檻低，民眾只要用少少的樂天點數就可購買保險商品，人人皆可輕鬆無負擔從遊戲中提升風險意識，值得一提的是，「虛擬保險販賣機」還有與職棒融合的虛擬保險，相當特別！

新安東京海上產險進一步表示，即日起至10月31日止，透過「樂天保險館」連結至新安東京海上產險網路投保平台線上完成指定險種投保，即可獲得樂天點數最高900點，還可參加新安東京海上產險舉辦的抽獎活動，包含iPhone 13 pro、iPad air 5、Switch等豐富好禮，此外，車險及住宅火險到期前兩個月即可續保。