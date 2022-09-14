1名網友在捷運上發現1名阿伯拿著13*13*13大型魔術方塊正試著破解，笑說「一樣搭捷運，他的怎麼比較好玩」；不少同好分享該款「高階」魔術方塊如果手數快，有經驗玩家通常1天內能破解，而阿伯使用的是降階法，還笑說阿伯「是個狠人」，因為如此複雜的玩具若在捷運上解體，會相當崩潰。

該網友在臉書「路上觀察學院」分享1張在捷運上目擊的畫面，1名男子手上拿著1個「巨大魔術方塊」，該魔術方塊是13*13*13的規格，外觀上呈現圓弧狀，靠進中間的方塊較小，外圍的方塊較大，據悉該款魔術方塊屬非常高階，價位大約在4600元左右，原PO發文笑稱「一樣搭捷運，他的怎麼比較好玩」。

往有分享該款高階魔術方塊如果手數快，有經驗玩家通常1天內能破解，而阿伯使用的是降階法，還笑說阿伯「是個狠人」，因為若在捷運上解體會很崩潰。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

其他網友留言「沒解完不下車的挑戰」、「我搭捷運也有遇過這位先生耶！超強的啊」、「而且這個阿北是會玩的，希望他解完邊後不會遇到那些特殊邊」、「這我就算搭環島列車也不一定解的完」、「我從總站座回總站，魔方還是一樣的亂」、「到站要記得下車」、「想當初3*3只能靠背公式」、「這解的出來的太狂」。

還有網友留言說該男子使用的是「降階法」，先完成中心後才開始組邊，還說該款魔術方塊通常1天內可以解完，需要數小時，但因為不確定男子的手數，所以不能確定時間，該網友還說高階的方塊若摔到會很嚴重，笑說「這阿伯明顯是個狠人」。