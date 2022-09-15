中鋼今(9/15)日開出年度第四季鋼品盤價平均調降2.64%，10月盤價則以平盤開出，全球經濟充滿不確定性，美國Fed維持貨幣緊縮政策，強勢美元使亞洲與新興市場貨幣加速走貶；俄羅斯採停供天然氣反制，加深歐洲能源短缺；中國大陸受疫情反覆及封控影響，導致終端消費放緩，經濟表現欠佳。

不過，歐美地區鋼廠為反映煉鋼原料成本亦相繼提漲，中國召開二十大會議後預期加大刺激經濟力道，提振建築、汽車、家電用鋼需求釋出，寶武、鞍本鋼廠十月份出廠價皆以平盤開出，顯示鋼價落底趨勢，中鋼公司表示，月盤產品則因逐月已貼近國際行情調整價格，加上煤鐵原料及能源成本仍居高不下，強化鋼廠挺價信心，故以平盤開出，第四季季盤產品，則因國際行情近三個月價格變化激烈，審酌國內用鋼產業狀況及庫存跌價損失，而予以調降。

中鋼年度第四季盤價，棒線(低碳、中高碳、冷打、低合金)、鋼板(船板、A36/SS400、其他板)、熱軋鋼板(捲) (中高碳、工具鋼)、冷軋鋼捲(中高碳、工具鋼、製桶)皆跌2000元/噸，汽車料跌1000元/噸。(商品行情網)