國際鋼市回穩，中鋼15日開出10月份和第四季內銷盤價，呈現月盤全面平盤、季盤全面調降價格的局面，平均降幅2.64％，其中季盤部份的棒線和鋼板等各項產品，每公噸調降1,000～2,000元，較市場原先預期的降幅，明顯縮小跌幅。中鋼表示，此次月盤調整後，已貼近國際市場行情，且目前市場庫存去化甚多，10月份是行情拐點，接著準備迎接反彈的契機。

中鋼15日召開10月份及第四季內銷鋼品盤價會議，會中決議，全球經濟充滿不確定性。國際通膨高漲，美國Fed維持貨幣緊縮政策，強勢美元使亞洲與新興市場貨幣加速走貶；俄烏戰爭未平，七大工業國(G7)加重對俄制裁，俄羅斯採停供天然氣反制，加深歐洲能源短缺；中國大陸受疫情反覆及封控影響，導致終端消費放緩，經濟表現欠佳。IMF下修今年全球經濟成長率至3.2%，台灣全年GDP成長率可達3.76%，表現相對穩定，然而受全球經濟成長放緩影響，後續發展仍充滿挑戰。

供給端方面，歐洲能源危機造成天然氣價格飆漲，德國於十月起課徵天然氣稅，加重鋼鐵產業負擔，ArcelorMittal為降低損失，陸續關閉德國、法國、西班牙等高爐。POSCO受到強颱侵襲災情嚴重，浦項廠部分設備與產線停機維修，導致鋼材延遲供應。中國大陸碳中和目標不變，持續大力推動供給側改革，現階段中國大陸鋼材社會庫存已降至近四年來最低點，為供給面帶來正向的支撐。

需求端方面，中國大陸10月16日召開二十大會議後預期加大刺激經濟力道，提振建築、汽車、家電用鋼需求釋出。美國消費支出持續加速，歐美亦陸續宣布各項振興政策並落實基礎建設，構築鋼鐵基本面長期趨勢利好。行政院明(112)年總預算中與用鋼需求相關的「公共建設」規模近6千億元，亦較今年大幅成長32%，將有效提升國內用鋼需求。

成本與價格方面，歐亞為主地區天然氣供應短缺改用燃煤，造成發電用燃煤價格高於煉鋼冶金煤，促使近來澳洲冶金煤價格同步翻揚。歐美鋼廠為反映煉鋼原料成本相繼提漲，歐洲ArcelorMittal宣布自今年10月起熱軋產品每公噸調漲20~70美元；美國Nucor熱軋每公噸調漲61美元，美國Cleveland-Cliffs及NLMK每公噸更調漲83美元；中國大陸寶武、鞍本鋼廠十月份出廠價皆以平盤開出，顯示鋼價落底趨勢。

中鋼表示，考量下游用戶仍面臨終端需求不振及需長時間去化庫存，同時對抗低價進口鋼品威脅，維護國內下游用鋼產業健全經營環境，這次盤價續採「順勢、合宜、多元」的一貫訂價原則，第四季的季盤產品因國際行情近三個月價格變化激烈，審酌國內用鋼產業狀況及庫存跌價損失，而予以調降1,000~2,000元/公噸；10月份月盤產品則因逐月已貼近國際行情調整價格，加上煤鐵原料及能源成本仍居高不下，強化鋼廠挺價信心，帶動國際鋼市加速觸底並醞釀反彈，復以考量客戶庫存跌價損失，故10月份平盤開出，協助客戶蓄積向上動能。該公司10月份及第四季全產品基價平均調降2.64%。

9月14日財政部關務署公告針對進口鋼板、鍍鋅反傾銷稅落日調查結果，分別對自中國、韓國進口的鍍鋅鋼品，以及對自巴西、中國、印度、印尼、韓國及烏克蘭進口的碳鋼鋼板，按核定稅率繼續課徵反傾銷稅，即日起至116年9月13日，為期五年，以阻絕不合理低價進口料擾亂國內市場，維護我國鋼鐵產業及國家經濟利益，提振國內鋼市信心。因應國際鋼市變化，中鋼公司適度調節產銷、減緩市場供應衝擊，同時搭配多元配套行銷方案，強化客戶接單競爭力，企盼客我同舟共濟，努力克服嚴峻挑戰，緊抓鋼市落底後市場拐點、掌握商機、追求共好，重返成長軌道。10月份月盤及第四季季盤產品基價調幅詳下表。