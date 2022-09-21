在大陸政府「保交樓」的壓力下，深陷債務困境的大陸地產商中國恒大21日晚間公布，截至目前，集團的保交樓項目共706個，已復工項目668個，未復工項目38個。

目前恒大已復工的668個項目中，有606個項目達到正常施工水平，其餘62個項目正在恢復正常施工過程中，集團正積極推進所有項目全面復工並達到正常施工水平。

香港信報報導，中國恒大並表示，今年前八個月，集團達成合約銷售金額人民幣181.58億元，合約銷售面積194.98萬平方公尺。另外，該公司附屬公司中國恒大新能源汽車，自主研發的新能源汽車恒馳5在9月16日正式量產，並將於10月開始正式交付。

報導稱，中國恒大正與其財務及法律顧問積極推進境外債務重組工作，並將儘快公布一個尊重所有利益相關者權利的具體解決方案。

港股上市的中國恒大目前仍繼續停牌。集團的2021年審計工作及2022年中期業績之審閱工作尚在進行中，該公司將在切實可行情況下儘快發布2021年經審核年度業績及2022年之中期業績。