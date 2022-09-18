據中國駐菲律賓大使館18日消息，17日中國駐菲律賓使館臨時代辦周志勇會見菲律賓內政和地方政府事務部部長阿瓦洛斯，轉交中國公安部黨委書記、部長王小洪致阿瓦洛斯的就職賀信，並就中菲進一步加強執法合作，嚴厲打擊涉及中國公民的綁架、非法拘禁、人口販賣等犯罪深入交換意見。

阿瓦洛斯表示，菲警方高度重視這些案件，聯合其他執法部門，迅速採取行動，連續破獲數起案件，成功解救多名中國公民，並拘捕有關嫌犯。中國駐菲使館在此過程中予以大力協助。

而上述案件多數與網路博彩有關。下一步菲律賓內政和地方政府事務部將同中方繼續開展執法合作，協調其他菲執法部門、司法機關和地方政府，開展反綁架專項行動，並採取更多綜合治本之策，剷除有關犯罪土壤。

周志勇表示，中國政府高度重視每一位海外中國公民安危，讚賞菲律賓政府和執法部門近期與中方密切溝通協作，共同採取有效措施，嚴厲打擊針對在菲中國公民的綁架勒索和非法拘禁等嚴重犯罪。中方願進一步深化和拓展中菲執法合作，切實保護在菲中國公民安全和合法權益。而雙方同意將就如何進一步加強執法合作進行深入探討和研究。