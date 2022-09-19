有鑑於這兩年全球受新冠疫情、氣候變遷影響，遠傳(4904)宣布，啟動供應商碳盤查說明會，邀請包含台灣愛立信、諾基亞、全虹等前40大關鍵供應商共襄盛舉，透過精準碳盤查管理，打造綠色供應鏈朝淨零邁進，目標在2030年達成供應鏈碳排量較2021年減少16.2%。

遠傳設立2050年達到淨零(Net Zero)的具體目標，繼2019年通過全球相當嚴謹的科學基礎目標倡議組織(Science-Based Targets initiative, SBTi)審查，成為亞洲第三家通過審查的電信科技公司後，今年八月再次提送科學基礎減碳倡議SBTi 1.5度C的淨零承諾書。其中，供應鏈的溫室氣體排放在遠傳價值鏈總排放中佔超過50%，若想達成淨零、打造更具韌性的永續供應鏈，攜手供應鏈一起減排勢在必行。

遠傳公關暨企業永續長林慧珊表示，在第26屆聯合國氣候變化大會(COP26)確定遵循巴黎協定將升溫控制在1.5度C、以及台灣2050年淨零排放路徑藍圖出爐後，淨零成為國內外趨勢及共識，「盤查—減量—中和」也成為企業的必經路線，且環環相扣、沒有人是局外人。遠傳深知許多在地供應商在資源有限的情況下，溫室氣體排放盤查的腳步走得較慢或尚未啟動，因此，遠傳也希望藉由自身的力量，分享經驗來帶動供應鏈夥伴一起隨著國際的腳步，共同為環境永續盡一份心。

除了協助供應商夥伴進行碳盤查，遠傳也在八月辦理首屆「攜手供應商．啟動循環經濟創新價值鏈工作坊」，邀請手機、網路設備、電腦周邊及設施類的30位供應商夥伴，透過深度溝通、討論及發想，加上各供應商核心專項能力，共創循環經濟的機會與模式。目前已鎖定網路設備、資訊設備及設施管理三大類相關供應商，並進行第二階段的深入探討，期待讓遠傳在循環經濟作為上，更具產業循環化的價值。