行政院長蘇貞昌本預定今（23日）赴立法院施政報告並備詢，黨團協商改至下周二（27日），根據行政院的書面施政報告，蘇貞昌表示，「台美21世紀貿易倡議」已在8月18日正式啟動協商談判，我國也將持續向美方申請加入「印太經濟架構」（IPEF）並在「台美貿易暨投資架構協定」（TIFA）會談等既有機制上與美國建構更深化且廣泛的多層次合作。

蘇貞昌表示，為促進對台灣更有利的經貿連結與布局，政府去年9月正式提出申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP，立法院於今年4月三讀通過《著作權法》、《商標法》及《專利法》等修正案，補足台灣加CPTPP法制準備上的最後一塊拼圖，持續運用雙邊、區域及多邊管道，積極CPTPP成員國的支持。

他說，「台美21世紀貿易倡議」象徵台美經貿突破性躍進、有助雙方發出更全面、實質且可長可久的夥伴關係，已在8月18日正式啟動協商談判。

蘇貞昌也提及，蔡政府上任後推動「新南向政策」深化與新南向國家鏈結、促進區域共榮，也分散台商投資風險。去年我國對新南向18國的出口額及整體貿易額，雙雙創下歷史新高，今年上半年我國從新南向國家的進口額約409億美元，較去年同期成長38.3％，出口額約500億美元較去年同期成長28.5％，均為歷年期最高。