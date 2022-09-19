根據證交所文件顯示，加拿大年金基金「安大略省教師退撫金計畫」（Ontario Teachers' Pension Plan,OTPP）同意以237.1億盧比（約2.975億美元）購買印度汽車製造商馬恆達集團（Mahindra Group）旗下可再生能源電力事業的三成股份。
馬恆達在上周六向證交所提交的文件中表示，這將解鎖馬恆達集團在可再生能源領域的價值，我們將繼續與安大略省的教師一起投資，助其實現加速增長以及在ESG（環境保護、社會責任和公司治理）方面取得全球領先地位的雙重目標。
考量到可預測的長期回報，退撫基金和基礎設施基金通常樂於投資可再生能源發電項目。
今年早些時候，路透社曾報導OTPP同意向澳洲麥格理集團（Macquarie Group）新推出的海上風電事業投資高達10億美元。該事業將放眼全球海上風電項目的開發。
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