本周進入超級央行周，美國、日本、英國、台灣等都有利率決策會議，外界擔心隨著台美利率擴大，資金將會大量外移。證交所董事長林修銘表示，國際間因為通膨、升息等狀況，國際股市確實出現比較不確定的現象，台股外資比率相對其他國家高一些，短期內難免造成一些影響。

林修銘呼籲投資人，企業8月營收相較去年同期仍算高，國際股市動盪，投資人要更加注意風險之外，台灣也有不錯的股票，希望投資人以中長期的角度來看，不應該短期波動而追求一些標的。

林修銘表示，台灣資本市場量能來看，平均日均量還有2000億元以上，表現仍相當良好，國際波動之下，希望投資人還是要慎選股票、注意風險、以中長期的角度去看待。

外界關心，台股若下跌是否會祭出禁空令？林修銘表示，市場上最重要的機能就是有買、有賣，禁空令本身就要很謹慎的決定是否要實施，這是「一刀兩刃」的措施，以台股現在的量能來看，目前這個狀況不會考慮禁空令。

以交易所得立場來看，仍希望大家謹慎選股，台股的平均殖利率仍有4.89％、加上公司治理排名是亞洲第4名，公司治理、ESG的表現，都是投資人考慮的重點。

林修銘表示，就資本市場管理者角度來說，好的量能與投資環境、基礎設施給予投資者才是重中之重。