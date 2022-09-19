證交所、櫃買中心、期貨交易所與集保結算所四大周邊單位，今天在台灣證券交易所舉行防範金融投資詐騙宣示儀式，證交所董事長林修銘指出，詐騙與時俱進，用傳統方式對抗效果有限，這幾年隨投資環境發展，詐騙手法，科技上、內容上推陳出新，尤其初入股市年輕人，在22-30歲的年齡層比例，變成金融詐騙的小白兔最多，希望透過多方推廣，守護台灣的投資環境。

林修銘指出，四年以來新開戶人數中，20到30歲的年輕人最多，占新開戶人數27％～45％，「投資小白」但成為投資詐騙最多的年齡層。金管會特別重視此一現象，與刑事局合作展現很好的效果，現在周邊單位也合力推廣，包括進到校園、網路上投放廣告，避免這些小白兔金融詐騙手法。

林修銘表示，這幾年隨投資環境發展，金融詐騙方式與時俱進，用傳統方式對抗，效果有限，未來證交所將設立專區，將詐騙樣式分門別類。會由周邊單位合作，將防詐騙宣導，推廣到全民，不論在計程車、捷運、高鐵，甚至賣場、超商上，在看得到的地方、聽得到地方，都會有相關影片、影音，提醒民眾小心金融投資詐騙、守護台灣的投資環境。