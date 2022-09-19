美國總統拜登上周接受《CBS》節目專訪時被問到當中國入侵台灣時，美國是否會保衛台灣，拜登回答「YES！」對此，民進黨立委林俊憲今（19日）表示，相較拜登以往任何一次表態都更加清晰，明確對美軍出動協助表達了「YES」，這是前所未有的表態，也代表主宰台美關係半世紀的「戰略模糊」正式走入歷史。

林俊憲表示，仔細看完原始片段後，拜登總統的表態有兩大重點，一是訪問者明確提到美軍出兵與否的問題，而拜登回答「YES」，另一部分更有意思，他直接對台灣的主權地位表態。他說台灣的獨立地位應該由台灣自行決定，而美國的立場是不鼓勵也不反對，符合長年以來的一中政策。

他說，這段描述可以說是歷史性的，過去美國一中政策的內涵就是不對台灣的主權狀態表態，但在台海安全上堅守和平底線，如今模糊已經消失，明確表達台灣前途應由台灣人民決定，任何外部勢力都不得用武力干涉台灣人的選擇。一中政策本就是在兩岸尚有可能對話解決分歧的背景下出現，如今隨著中國步步進逼，拿出強硬姿態避免對岸誤判冒險才是最正確的做法。

林俊憲表示，美國作為台灣長年來最重要的盟友，表態十分重要，但就像拜登所說，台灣的前途應由台灣人民自行決定。朋友的幫忙固然好，但我們才是真正掌握台灣命運的人，也是唯一有義務守衛台灣的人，世界都在看是否有這樣的決心，才能在真正的關鍵時刻幫一把，一定要時刻謹記在心。