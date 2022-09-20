原本投資者預期意外頑強的通膨，可望今年帶動黃金閃閃發光，但實際上金價卻是不漲反跌，分析師認為聯準會（Fed）升息與美元走強，是讓金價蒙塵的主因。

交投最活躍的黃金期貨價格正邁向連續第六個月月線收黑，累計金價在這段期間已下跌14％。這對於具有避險特質的資產而言，其跌幅可謂不輕，也讓它將創下2018年9月以來最長跌勢。

今年2月受到俄烏開戰、在資金湧入金市避險，金價3月初曾衝高到每盎司2,069.4美元。但之後反轉走跌，6月以來多在1,650到1,800美元區間交易。總計年初迄今金價重挫7.9％，正朝2015年最慘一年軌道前進。

過去在市場動盪時期表現突出的金價為何這次失靈？分析師解釋，戰爭依然持續與通膨不斷加劇，讓投資者忙著尋求安全資產進行避險，但這當中不只有黃金這個選擇，政府公債更受青睞。

隨著聯準會（Fed）預料將持續調高利率，投資人認為買進公債將能獲取相對高的報酬率。加上公債通常會固定支付利息，更讓許多投資人棄金買債。

摩根大通預測金價還會進一步探低，今年第四季平均價格將會達每盎司1,650美元，這反映市場逐漸相信Fed短期內將無意放緩升息步調。

此外美元走強，也讓黃金光環大減。由於部分資金也流往具有避險功能的美元，推升美元指數走揚到近20年高點。當美元升值、以美元報價的黃金相對變得昂貴，更加削減投資人對黃金的需求。

在金市前景不被看好下，全球最大黃金ETF的SPDR Gold Shares自9月來已下跌超過2％。

根據理柏機構的統計顯示，投資者已連續12周將資金從黃金基金與ETF撤出，創下2021年5月最長撤離紀錄。

倫敦貴金屬市場協會執行長柯洛威爾（Ruth Crowell）認為，黃金的投資吸引力雖然大不如前，但與股票相比，前者仍是較好選擇。