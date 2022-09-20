宏碁集團旗下建碁(3046)今早股價創波段高，盤中觸及44.1元。建碁從7月初22元起漲，短線漲幅達1倍。建碁累計今年前8月營收21.96億元、年增逾48％，創下2007年來同期新高。但就單月營收來看，7月和8月單月營收則是連續2個月呈現月減。

建碁搶進電動車市場商機，獲美國獨立充電樁服務商VOLTA Charging訂單，供應充電樁控制主機，助推本業營運動能增溫，建碁看好美國三大車商計畫都將以2030年電動車總銷量達40-50%為目標，而廣設充電樁也成為近期美國重點基礎建設項目之一，建碁切入的VOLTA Charging新客戶已逐步導入美國各州。

建碁去年底獲美國大型獨立充電樁服務商VOLTA Charging訂單，建碁旗下無風扇寬溫高階機種DEX5550-W作為充電樁控制主機，建置於VOLTA Charging充電樁內提供長時間穩定效能。全球暖化議題使電動車成為近年來最受關注的產業之一。VOLTA Charging為美國深受電動車主喜愛的大型獨立充電樁服務商，目前將逐步導入各州新設充電樁站點，並多為7天24小時運營的全戶外應用設備，需對抗溫差及防止異物入侵等環境干擾，亦是設備的最大挑戰。

建碁AOPEN的無風扇寬溫高階機種DEX5550-W可提供長時間穩定的數位播放，同時兼顧充電運作。建碁AOPEN無風扇工業電腦DEX系列在交通建設應用除了美國電動車產業外，也在中東重要轉運機場有所斬獲；除此之外，該系列也獲得全球多家知名速食連鎖集團客戶青睞，如英國與澳洲的AI互動式車道點餐系統、荷蘭的智能化點餐與備餐系統。