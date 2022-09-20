法國外長柯隆納（Catherine Colonna）美東時間19日在美國紐約的記者會上，對於台海緊張情勢升高，她強調，「中國的行動非常具有攻擊性。這不利於地區的穩定，對國際社會而言是讓人非常擔憂的狀況」。柯隆納將在同一天與中國國務委員兼外長王毅進行會談。

《日本經濟新聞》報導，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初訪台後，中共解放軍隨即展開軍演，發射彈道飛彈落入台灣周邊海域。柯隆納指出，「這樣的行動升高緊張局勢。我要向北京強調，不能以非和平的手段對台灣維持現狀造成威脅」。

柯隆納在當日上午與俄國外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）通電協商，她表示，「拉夫羅夫強調必須避免核電廠發生事故」。國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）日前呼籲，為確保烏克蘭札波羅熱核電廠的周邊安全，應該設定保護區域。柯隆納說，拉夫羅夫對此表示積極立場。