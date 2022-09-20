美股開低走高收紅，帶動台股20日跟著反彈，外資雖轉為小幅買超，但進出方向不明顯，新台幣仍偏弱整理，尾盤央行加大力道調節，一舉翻升，終場收在31.45元1美元，升值0.5分，終結連續五個交易日貶勢，台北外匯經紀公司成交量12.99億美元。

外匯交易員指出，本周超級央行週，全球關注美國聯準會（Fed）22日發布會議結論，金融市場延續觀望態度，但美債殖利率從11年高位回落，美股跌深買盤進場，在科技股尾盤拉抬下，四大指數全部翻紅，台股受連動開高走高，最後上漲123點至14,549點，新台幣卻延續弱勢不變，盤中一度貶破31.4元。

外匯交易員認為，外資雖然在台股轉為小幅買超32億元，但資金動向不明顯，只能說匯出力道縮小，新台幣還是弱弱的，午後有出口商順勢進場拋匯，尤其央行調節阻貶，直接讓新台幣豬羊變色，預料短線還是靜待Fed會議結論出爐，提供外資及新台幣新的指引。