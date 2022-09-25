全球經濟衰退陰霾揮之不去，牽動美股23日重挫，終端消費前景亦壓力重重，摩根大通認為，台積電（2330）本波需先力拚450元附近脫離谷底，再來才伺機反彈，台股26日開盤擂戰鼓，保衛萬四大關。

中信投顧指出，美國聯準會（Fed）與歐洲央行（ECB）同步加速進行貨幣緊縮，景氣下行與貨幣供給下行同步進行，總體經濟還未有落底跡象，且時間點尚難預測，美股23日出現劇烈回檔，道瓊、納斯達克、S&P 500、費城半導體指數等下挫1.44％～1.8％，台積電ADR也大跌2.33％，台股26日終場能否守穩萬四大關，有一定難度。

國際資金近期對台積電又是連三賣，9月以來僅三個交易日站在買超方，其餘時間都在調節持股，23日收455元，愈來愈靠近波段低點433元。外資圈人士說，由於Fed持續強勁升息，外資從新興市場賣股變現、回流美國乃是大勢所趨，身為最大權值股的台積電流動性佳，遭大舉提款實為非戰之罪。

摩根大通證券台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）認為，儘管市場目前對台積電7奈米製程產能利用率、客戶採3奈米啟動進度、毛利率、終端需求、漲價等存有各式各樣討論，不可否認地，這些疑慮確實可能令台積電股價短線飽受壓抑，然長期趨勢還是有利台積電，一旦市場重新設定對明年每股稅後純益（EPS）預期，並將目光放遠至2024年起的成長性，研判台積電股價在未來一年至一年半內會有較強漲升動能。

哈戈谷同時強調，台積電在半導體產業中毋庸置疑是運算革命的關鍵推動者，其地位難以撼動，就算市場對半導體產業下行擔憂升溫，看好台積電股價未來三至六個月依然會相對突出，因此，若跌破450元將視為買點。摩根大通維持對台積電「優於大盤」投資評等，推測合理股價是710元。