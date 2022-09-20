意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）和BASF SE全資子公司及新型生物辨識技術先行者trinamiX兩家公司宣布合作完成一項臉部辨識參考設計。該解決方案在OLED螢幕下運行，滿足行動支付所需的安全級別。

這款鎖定智慧手機原始設備製造商（OEM）的聯合開發和參考設計為全套系統方案，此方案整合了照明系統、使用意法半導體加強近紅外線靈敏度之全域快門影像感測器（VD56G3）的攝影鏡頭模組，以及trinamiX在處理器上運行的專利演算法。

本系統提供了一種不需接觸、快速又可靠的身份驗證方法，適用於需要使用者身份驗證的智慧型手機和其他產品。該解決方案之優勢在於採用了獨特技術，除了能透過皮膚偵測驗證使用者為否為真人，還能有效區分皮膚和其他材料，以識別諸如利用照片、超真實面具（hyper-realistic masks）和深度偽造技術（deepfake）等冒充手法。

trinamiX智慧型手機業務亞洲區主管Stefan Metz表示，與意法半導體的合作使我們能夠以極具競爭力之價格取得非常小巧的高性能影像感測器。 這對於消費性電子產品尤為重要。

此外，Stefan Metz指出，trinamiX臉部辨識系統能夠完全在OLED螢幕下執行，還能同時保有最高安全級別。而意法半導體影像感測器的高近紅外線靈敏度能在顯示幕下輕鬆支援並整合我們的解決方案。智慧手機製造商將獲得功能強大且有吸引力的整套解決方案，且在開發智慧型手機參考設計期間，能專注於生產兼具性能和小尺寸的硬體裝置。