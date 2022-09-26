在提高高壓電源的性能、效率和可靠性的同時，也需要減少元件的數量和材料清單（BOM）成本，並降低所需的設計工作量。為了滿足這些需求，英飛凌科技（Infineon）推出第五代定頻（FF）CoolSET產品組合，旨在提供合適的關鍵元件，以優化設計。

英飛凌全新800V和950V AC-DC整合式功率級（IPS）產品均採用DIP-7封裝，可滿足家用電器輔助電源、AC-DC轉換器、電池充電器、太陽能系統以及馬達控制和驅動等應用的需求。

定頻CoolSET解決方案在單一封裝內整合了PWM控制器IC和最新的高壓CoolMOS P7超接面（SJ）MOSFET。擴展後的產品組合包含市場上首款整合了950V具有耐雪崩擊穿能力的超接面MOSFET的功率半導體元件，支援更寬廣的輸入電壓範圍。

新元件同時支援隔離和非隔離的拓撲結構包括Flyback和Buck，可以在100 kHz和65 kHz的開關頻率下工作。用一個元件同時支援低系統成本的Buck和通用的Flyback，可簡化客戶的供應鏈，整合的誤差放大器支援初級側回授，這是非隔離式拓撲結構的典型特徵，該特性還進一步減少了元件的數量和設計的複雜性。

整合閘極軟驅動和抖動頻率的降頻模式減輕了電磁干擾，並提高了中、輕負載條件下的效率。支援連續導通模式（CCM）和不連續導通模式（DCM），在低壓輸入條件下，CCM可以降低導通損耗，從而提高效率，滿足國際能效標準。整合的MOSFET支援諸如單相智慧電錶和工業應用相關的超寬輸入電壓範圍。另外，該產品還有助於優化緩衝電路的設計，進一步提高效率及降低待機功耗。

所有新產品都整合多種的自動恢復保護功能，在發生故障時通過自動重啟功能支援供電系統。完善的保護功能再加上超接面MOSFET的高擊穿電壓特性，進一步提高了供電的穩定性。此外，主動高載模式（ABM）改善了輕載性能並實現了超低待機功耗，而且輸出電壓漣波小且可控。