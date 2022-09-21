台灣半導體產業協會（TSIA）將於10月19日召開年會，擔任理事長的台積電(2330)董事長劉德音表示，全球半導體產業的競合與消長已是進行式，期待台灣產官學界在半導體產業的相關產業政策上，能提出更具建設性的措施，以維護台灣最關鍵的半導體產業優勢。

TSIA今年年會特別邀請Meta副總裁Ofer Shacham及宏達電全球副總裁暨亞太區總經理黃昭穎分享「元宇宙」專題，並將論壇主題定為「渾元宇宙，捨我其誰－微系統與半導體征程」，邀請多位重量級知名專家與來賓互動，共同尋求台灣半導體產業持續成長契機。

劉德音表示，新冠疫情延燒已快3年，加上中美貿易戰及地緣衝突情勢持續升高，加深對全球半導體產業供應鏈衝擊，面臨的挑戰比先前更加嚴峻。不過，台灣半導體產業在此產業鏈中，去年仍然締造「製造第一、封裝測試第一、IC設計第二」的亮麗成績。

據TSIA統計，2021年台灣半導體產業總產值已突破4兆元，預估2022年台灣IC產業產值可望達4.88兆元、年增達19.7％。同時，劉德音也期許年輕精英人才能進入前瞻半導體領域，一起為台灣半導體產業的前景共同努力、再創產業高峰。

針對企業永續發展方面，劉德音表示，TSIA全體會員積極研擬完善的ESG策略，持續發揮影響力與嬴得社會信任。同時，也需要政府擬訂具體長遠的水、電、土地、環境政策，訂定前瞻、可行的環境法規，以促使產業達到永續發展目標。

對於外在環境方面，劉德音指出，美中貿易衝突及兩岸緊張情勢升溫，對包括半導體在內的所有產業均帶來更嚴峻挑戰。而中國大陸近年持續推動國內半導體產業，大力支持本土業者，美國政府也通過晶片科技法案，大力扶植在地研發與製造。

劉德音表示，全球半導體產業的競合與消長已是進行式，對此期待台灣產官學界在半導體產業創新研發、育才、留才、智財權的保護等相關產業政策上，能提出更具建設性的措施，以維護台灣最關鍵的半導體產業優勢，期許TSIA全體會員一同攜手努力。