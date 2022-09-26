DIGITIMES將於明（27）日起連2天於台北國際會議中心（TICC）舉辦「DIGITIMES供應鏈高峰會」論壇，以區域化、數位化、永續三大主軸，聚焦電動車、晶片製造及工業製造三大產業，深度解讀全球供應鏈新戰略，為企業找到趨勢與成功戰略方程式。

供應鏈在全球科技產業中發揮非常關鍵作用，為汽車、城市發展和製造增加智能、連接、效率和安全，更是全球發展中心環節。2022年疫情陰霾不散，全球供應鏈解構重組，而新能源及電動車、物聯網等領域則展現非凡的市場需求與潛能，挹注產業新契機。

隨著全球政經體系再起波瀾、淨零碳排浪潮來襲，使供應鏈建構過程中充滿多重且複合性風險。台灣在全球產業供應鏈中具有舉足輕重角色，面對日益複雜的國際局勢，企業應該如何利用既有優勢結合區域化深耕，建構韌性供應鏈，儼然成為當前企業經營首要課題。

DIGITIMES供應鏈高峰會匯聚國際級產經專家全球觀點、領先品牌者界實務經驗，盼提供企業經營者更前瞻、多思維策略，掌握全球供應鏈局勢鏈結亞洲產業脈動，以走在供應鏈風險前緣，布局韌性永續經營價值。

活動邀請新加坡韓禮士基金會研究員Alex Capri、華爾街日報首席經濟評論家Greg IP，探討供應鏈區域化與地緣政治風險下的生存之道，哈佛商學院名師Willy c. Shih則講述供應鏈脫碳對物流與全球貿易影響及永續新戰略。

此外，論壇首日將舉辦「剖析全球電動車供應鏈布局」座談，次日則為「聯盟夥伴建構韌性供應鏈」，並有塔塔汽車、鴻海擔任先鋒、引領Blue Yonde、Electra Battery Materials、華邦電、德儀、施耐德發表供應鏈管理獨家觀點，AWS、研華、中華電、鄧白氏暢談供應鏈數位賦能經驗分享。