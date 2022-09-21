亞洲開發銀行（亞銀，ADB）今（21）日發佈最新展望，預測中國今年經濟成長率為3.3％，較上次預測下調0.7％。報告另預估，在不含中國的狀況下，亞洲新興市場國家的經濟成長率為5.3％；中國30多年來首次落後之。台灣方面，預測經濟成長率為3.4％，較4月下調0.4％。

日經新聞引述亞銀報告指出，下調中國經濟成長預測，是因為嚴格的疫情封控措施所導致的經濟低迷，以及房地產行情惡化。

亞洲新興市場國家包括中國、印度和東南亞等46個國家與地區。亞銀在4月發佈成長預期以來，這是繼7月之後第2次下調。亞銀指出，除了中國經濟的低迷之外，俄羅斯入侵烏克蘭的長期化推高食品價格，正在加劇經濟成長的不確定性。由於憂心物價走高，各國央行正在啟動貨幣緊縮，這也將產生影響。

亞銀表示，2022年亞洲新興市場國家的國內生產毛額（GDP）將年增4.3％，較7月發佈的預測（4.6％）有所下調。因疫情影響的中國經濟將放緩，同時各國持續面臨物價飆升，將產生負面影響。

亞銀首席經濟學家帕克（Albert Park）表示，亞洲新興市場國家的政府需要維持對風險的警惕，在不打擊成長的情況下，採取遏制通貨膨脹的必要措施。

由於超乎預期的物價飆升和貨幣緊縮政策，印度經濟成長率為7％，比前次下調0.2％。東南亞因不斷放寬入境限制、外國遊客增加，服務業有望復甦，亞銀預測東南亞整體將成長5.1％，上調0.1％。印尼成長率上調至5.4％，馬來西亞上調至6％，皆比上次上調0.2％。