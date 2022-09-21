徐男欲經營健康生活館，主打陶板汗蒸浴，因此找來廠商施作迴水系統及地暖採暖設置工程，但試營運之前外包的謝姓廠商卻遲遲無法將地暖溫度達到汗蒸幕所需的45度正負3度，導致開幕延期，徐男另尋他廠完成施工。徐男要求廠商賠償40萬5865元，高雄地院審理後，判廠商須賠償30萬8000元。

徐男經營的養生館預定2020年10月25日開始試營運，主打汗蒸幕項目，因此找上廠商製作地暖設備，廠商再將工程外包給謝姓廠商施作，並以24萬的價錢簽立迴水系統及地暖採暖設置工程的合約。

直到開幕前測試，地暖設施的溫度都無法達到徐男要求的45度正負3度，徐男要求謝姓廠商趕緊修復，讓試營運如期舉行，但謝姓廠商遲遲無法修復地暖裝置，徐男只好另尋他廠製作地暖設備，也導致試營運無法如期舉行，徐男一狀告上法院，要求廠商賠償損失40萬5865元。

高雄地院審理時，廠商辯稱不知汗蒸幕是什麼，且以人體長時間接觸40度以上之地面，可能引起疲乏、頭暈，甚至會導致足底低溫燙傷等理由，來辯解當初簽約不可能依照徐男要求施作45度正負3度的地暖設備。

高雄地院審理時發現，業者官網資料確實有記載「有些特殊產業，例如美體SPA館，用地板暖房技術，控制溫度穩定，形成蒸氣房般的效果，非常適合讓客人紓壓、放鬆」等語，證明業者知道汗蒸幕的用途，且網路上都有汗蒸幕相關介紹，難認廠商的辯詞，因此判謝姓廠商未達成契約要求，判賠徐男30萬8000元。