針對桃園市八德運動中心樓羽球場天花板在地震中掉落，國民黨桃園市議員參選人楊朝偉（左起）與凌濤、副發言人楊智（人予）20日召開「天花板坍塌震出桃園『豆腐渣工程』 揭露鄭文燦工程標案真相！」記者會，痛批八德羽球館坍塌丟臉丟到CNN去了，並踢爆承包商瑞助營造有多項黑歷史，要求檢方與監察院立即對桃園市長鄭文燦展開調查。（張鎧乙攝）

桃園市八德國民運動中心5樓多功能球場（羽球場），18日因地震發生天花板崩落釀一傷，國民黨今召開記者會質疑，桃園市長鄭文燦將運動中心天花板坍塌的責任推給廠商，但從招標、得標、決標、驗收、監造都是桃園市府一手主導，最該負責應該是鄭文燦，這是直轄市長該有的肩膀嗎？呼籲檢調單位及監察院應該介入調查，揪出其中的弊案。

國民黨發言人楊智伃表示，八德國民運動中心天花板坍塌的驚悚畫面登上了CNN的國際新聞，桃園工程品質的差勁揚名國際。試問只有3級地震就發生了如此嚴重的坍塌畫面，國外投資者誰敢進駐桃園？市民要如何再相信桃園市府的建設？如何安心的運動？

桃園市議員候選人凌濤指出，這次地震震出豆腐渣工程「北景雲計畫」包括八德國民運動中心、大湳消防分隊、市民活動中心暨公托日照中心等，其決標金額，2018年1月30日為經費10億5533萬元，但一路上漲，到了2021年7月21日經費提高為12億5536萬元，上漲2億零3萬，漲幅達16％。

凌濤指出，其中「八德國民運動中心」工程預算為5億2200萬，而北景雲計畫採「最有利標」，換言之，各項標準皆由評審委員會決定，106年11月1日招標公告，當年12月21日流標一次；再行招標公告後，107年1月30日僅單一組廠商聯合投標，包括瑞助營造股份有限公司、正龍工程股份有限公司、石昭永建築師事務所，最後由瑞助營造得標。

凌濤指出，當時的評審委員11位，高達6成、共7位是桃市府代表，外聘委員只佔4位；其中包括桃園市府副秘書長以及目前全力輔選鄭運鵬的勞動局長等都是當時評審委員，顯示該標案完全由桃園市府一手主導。而得標的瑞助營造過去有許多爭議，2016至今，包括性平法、職安法、就服法、中高齡就促法共遭罰176件；2017至今，勞基法相關共遭罰11件。

此外，凌濤提及，當時的監造廠商是喻台生建築師事務所，而此標案有三個環節出現問題，第一、營造廠商施作的天花板結構不足；第二、監造廠商是否有落監造責任？第三、桃園市政府新工處、體育局有無確實驗收？檢調、監察院不用介入調查嗎？如此明顯的工程弊案，若不查就是瀆職。

對於外界將新竹棒球場、桃園羽球館做比擬，鄭文燦卻說不要惡意連結，凌濤質疑，難道林智堅或新竹棒球場成為是負面的詞？若新竹棒球場是負面示範，桃園羽球舘就不該重蹈覆轍，不該將還沒有確定公共安全狀況的場館對外發表，呼籲鄭文燦不要再切林智堅，「昔日桃園三結義，剎那間割袍斷義」，遇到事情就切割、牽拖，他要求鄭文燦出來打球、出來說清楚講明白。