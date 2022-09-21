韓國央行21日否認了當地媒體報導，最早將於本周宣布與美國聯準會之間貨幣互換一事。

韓聯社旗下Infomax傳出，最慢可能在本周，韓美兩國將宣布一項金額超過600億美元的貨幣互換計畫。不過，韓國央行卻表示本周無此計畫。作為穩定金融市場緊急措施，兩國央行曾於2020年3月有項600億美元貨幣互換協議，但已於2021年底到期。

匯銀人士指出，韓元兌美元匯價今年以來已經大貶約17.5%左右，本來若本周能貨幣互換生效，韓元疲弱表現可望反轉。但現在證明只是謠言，韓元可能會再走貶一陣子。