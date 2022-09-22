美國聯準會（Fed）21日宣布升息3碼，將基準利率調升至3.00%~3.25%區間，這是自今年3月以來第5次升息。根據外媒報導，聯準會官員示意持續積極調升利率，最新鷹派言論撼動金融市場，市場預估Fed11月再升息3碼的機率超過70%。

Fed公布最新利率預測「點狀圖」，從19位官員各自預估的利率落點來看，基準利率預期到年底將升至4.25%~4.5%，然後在2023年達到最高點4.6%，這預示11月會議上Fed可能還會升息3碼，而且Fed並未說明這波升息循環終點在何時，從點狀圖來看，官員認為到2024年前都不會降息。

值得注意的是，Fed主席鮑爾會後發表談話釋出未來將持續升息抗通膨，而且經濟情勢恐朝「更鷹、更痛苦、更艱辛」等方向前進。

鮑爾還承認，19名官員近半預期年底前還會升息5碼，但他說，委員對下次會議的升息幅度還沒做決定，部分官員傾向年底前再升4碼。

美股四大指數殺尾全數重挫，道瓊下跌522.45點或1.70%，收30,183.78點。那斯達克下跌204.86點或1.79%，收11,220.19點。標普500下跌66.00點或1.71%，收3,789.93點。費城半導體下跌24.54點或0.97%，收2,514.96點。