近期美股難以擺脫低迷的市場情緒，道瓊與標普500指數跌破6月前波低點，已經連6個交易日收黑，部分人士指出，標準普爾500指數的賣權出現極端成交量，代表投資人悲觀程度觸頂，本波拋售潮可能快要結束，但巴克萊分析師卻不這麼認為，強調此情況跟6月不同。

根據路透社報導，近來標準普爾500指數的賣權交易量激增，光是9月23日當天，成交量就創下歷史新高紀錄、來到3393萬口，部分人士認為，此現象可能暗示美股快要觸底。

不過巴克萊證券衍生性金融商品策略師Stefano Pascale發布報告，分析市場投資人並未匆忙買進股票保護部位，未積極贖回現有避險單，此情況跟6月前波低點不同，顯示投資人認為最壞狀況尚未到來。

值得注意的是，全球債券市場也在遭受罕見拋售潮。美銀引述EPFR Global最新數據指出，截至9月21日當週，全球債券基金資金流出69億美元創下新高，股票基金也大幅失血78億美元，投資人總共換回303億美元現金。

美國銀行策略分析師Michael Hartnett則發出警告，稱通膨、利率、經濟衰退震撼尚未結束，再加上最近幾週債券市場崩潰，意味著信貸利差已達到高點，但股市修正還沒到達底部。