美國聯準會持續升息，推升美元指數不斷飆高，昨天一度突破114.5價位再創20年新高，累計年初至今漲幅高達19%。摩根士丹利分析師Michael Wilson發布最新報告指出，強勢美元引發全球股匯市動盪，將導致金融或經濟危機。

根據摩根士丹利策略師團隊計算，美元指數每上漲1%，會造成標普500指數企業獲利減少0.5%，並預估美元強勢，將令這些企業第4季獲利減少約10%。此外，摩根士丹利預估美元指數將在年底達到 118價位，而且短期內看不到漲勢趨緩跡象。

Michael Wilson曾準確預估今年的美股拋售潮，是華爾街最敢言的空頭之一。他撰寫報告表示，雖然很難預測金融或經濟危機發生，但條件已經具備，他提到2008年全球金融危機、2012年主權債務危機，及2000年科技股泡沫破滅等事件。

統計今年迄今美元指數累計上漲19%，而美股下跌23%。Wilson估計，標普500指數最終低點將在今年稍晚或明年初來到3000-3400點的水準，這意味著熊市遠未結束，未來下修幅度超過13%。

《華爾街日報》先前以「美元走強，給全球經濟招來麻煩」為題發表文章指出，美元正經歷百年一遇的反彈，美元狂飆有可能導致全球經濟成長放緩，並加劇其他國家央行的通膨問題，一些脆弱國家恐陷入債務危機。而且強勢美元對美國也帶來衝擊，因為強勢美元將使美企的出口商品變得更貴，在全球失去價格優勢，從而導致美企出口下滑，另一方面，美企的海外投資收入也會因匯差而萎縮。