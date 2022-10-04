兩名知情人士表示，俄羅斯對烏克蘭的戰爭仍在繼續之際，國際貨幣基金（IMF）執行董事會7日將考慮烏克蘭提出的13億美元額外緊急資金要求。

路透社報導，這兩名消息人士表示，國際貨幣基金已備妥必要文件，也認為烏克蘭已取得全球夥伴國家足夠的財務保證，能達到國際貨幣基金債務永續性要求，有資格取得更多的緊急資金。

若經核准，資金將透過新的緊急放款計畫核發，以因應執行董事會上週批准解決的糧食短缺問題。

國際貨幣基金發言人婉拒對此評論。

消息人士表示，國際貨幣基金人員預計17日那週在維也納會晤烏克蘭當局人士，討論烏克蘭預算計畫和貨幣政策。下週世界銀行（World Bank）與國際貨幣基金年度大會，將先舉行較高層級會談。

國際貨幣基金曾稱許烏克蘭政府與中央銀行對2月俄國入侵後引起的經濟衝擊管理有方。俄烏開戰後不久，國際貨幣基金曾在3月提供烏克蘭14億美元緊急援助。