潭子區中山路與北屯區北屯路早期設置許多特高壓電桿塔，影響市容觀瞻。（陳淑娥攝）

潭子區中山路與北屯區北屯路早期設置許多特高壓電桿塔，立委楊瓊瓔前往會勘聽取簡報。（陳淑娥攝）

台中市潭子區中山路與北屯區北屯路早期設置許多特高壓電桿塔，影響市容觀瞻，立委楊瓊瓔和台電多次溝通後將辦理下地工程，22日前往會勘，預計拆除67座特高壓線路，長度約達2600公尺，橫跨北屯區松勇、舊社2里、潭子區家興、頭家東、福仁、甘蔗4里，預估影響4萬位居民，明年11月中可完成拆除工作。

市議員賴朝國、黃健豪指出，潭子頭家厝中山路特高壓電桿電線不僅是都市景觀毒瘤，更阻礙周邊土地規畫，住在特高壓電桿線路底下，有時風雨大都會聽到啪滋作響的靜電聲，讓人心驚膽跳，是地方長期以來的「痛和刺」。

楊瓊瓔強調，潭子區中山路與北屯區北屯路特高壓電桿電纜線路，長期影響景觀及居民健康，經長期爭取及努力下，將於明年11月中完成沿線67座特高壓電桿電纜線路全數拆除地下化，橫跨區域範圍涉及潭子區及北屯區共6里，總工程經費約達2億4200萬元，由台電公司全額負擔。

台電台中供電區營運處副處長邱文宏表示，台電全力配合潭子區鐵路高架橋下空間規畫工程，工程新設地下化電纜長度2600公尺，總經費2億4200萬元，預計明年11月中完成67座69仟伏特高壓電桿全數拆除，以及2600公尺架空導線地下化。

楊瓊瓔指出，感謝台電與台鐵局大力協助配合，完成市民朋友引頸期盼50年的計畫，不僅改善沿線居民的居住環境與品質，也讓市容更加乾淨；她向現場里長及民眾拍胸脯承諾，絕對會全力盯緊施工進度，確保工程準時完工，希望可以盡快讓沒有電線電桿塔遮蔽的乾淨天空再現。