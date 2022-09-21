台3線潭子區中山路與環中路口交通量大，且鄰近台74線潭子交流道，尖峰時段路口壅塞回堵情形嚴重。公路總局台中工務段21日指出，為改善路口壅塞回堵現況，將於9月23日深夜11時起，於台3線中山路與環中路口北向實施禁止左轉措施，採右轉繞道改善交通壅塞。

台中工務段表示，該路口經多次與各單位會勘，並調查路口交通特性及綜合評估後；決議該路口於台3線採北向禁止左轉管制措施，車輛須於路口右轉環中路繞道，以提升路口紓解效率。為配合禁左措施，台中市交通局於路口東側環中路新設迴轉道作為禁止左轉改道繞駛替代路線。

台中工務段指出，為配合路口北向禁止左轉管制措施，於該路口上游處設置指引標誌及圖像化標誌，預告前方路口禁止左轉及繞駛迴轉道改道訊息。提前讓用路人知道前方路口管制措施，以因應及適當變換車道。改善方案能解決現況，因左轉車輛停等導致車流回堵情形，並減少路口號誌時相數以提升紓解效率，減少用路人等候紅燈時間。

台中工務段強調，改道初期，台中市政府警察局大雅分局將協助於路口安排義交指揮交通，敬請用路人依義交指揮及牌面指示改道行駛。