工控及車用客戶訂單增溫，且晶圓廠產能陸續釋出，二極體廠強茂(2481)第4季接單擺脫第3季谷底，從目前訂單來看，強茂表示，第4季有機會比第3季好。

通膨升息及大陸限電封控衝擊終端消費市場，電子產業第3季旺季不旺，強茂營運也受到影響，8月合併營收為10.04億元，年減18.51%，累計前8月合併營收為93.19億元，年增1.48%。

渡過第3季谷底後，由於工控及車用客戶需求穩定，且晶圓廠產能釋出，強茂表示，第4季接單比第3季好，營運有望比第3季好。

為鼓勵公司同仁長期儲蓄理財，增進員工對公司的向心力，並保障員工未來退休經濟生活的穩定，強茂公司暨其子公司璟茂科技公司開辦「員工福利信託」，依據員工每月提存的自提金，由公司相對提撥獎勵金，一併交付信託，透過信託機制鼓勵員工以購買強茂股票的方式增加儲蓄，激勵同仁與公司共創良好績效，落實企業永續發展。

強茂董事長方敏清表示，辦理「員工福利信託」就是要留才育才，員工是公司最重要的核心資產，期許透過公司獎勵金的相對提撥方式，能有效激勵員工踴躍參加。對員工而言，透過「員工福利信託」有機會長期參與公司業務經營績效成果，累積財富，可作為加強員工未來退休準備的第三支柱，使員工退休後更得以經濟自主，保障退休生活。

強茂表示，元大銀行除協助強茂暨璟茂科技瞭解員工福利信託業務的相關流程，並依公司需求提供規劃建議，促成本次「員工福利信託」案得以順利推動。強茂暨璟茂科技員工已組成員工持股會，由員工授權持股會代表人與元大銀行簽訂員工福利信託契約，約定每月自員工薪資提撥自提金，加上公司所提撥獎勵金，共同交付元大銀行信託管理，實施員工福利信託，為員工、股東及公司共創三贏。