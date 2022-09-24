美國國務卿布林肯美東時間周五(9月23日)在紐約第77屆聯合國大會的間歇與中國國務委員兼外交部長王毅會面，布林肯向王毅強調了維持台海和平穩定的重要性。

據美國之音報導，布林肯與王毅會談後，美國國務院發言人發布聲明說，布林肯與王毅討論了關於保持溝通管道暢通及負責任管控美國與中華人民共和國之間的關係的必要性，「尤其是在緊張時期。」

聲明說：「國務卿強調在符合美國長期以來的『一個中國』政策下，美國致力於維持台灣海峽兩岸的和平與穩定。國務卿還強調，維繫台灣海峽兩岸和平穩定對地區及全球安全與繁榮至關重要。」

聲明說，布林肯還重申美國譴責俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭，並強調了如果中華人民共和國對莫斯科侵略一個主權國家提供支持所可能產生的影響。

這位國務院發言人的聲明還說，布林肯也強調了在彼此利益匯聚的領域上美國對與中華人民共和國合作抱持開放的立場。

王毅則宣稱對台灣擁有主權，並表示必要時將以非和平方式實現統一。

自美國眾議院議長裴洛西8月初訪台後，中國在台灣周邊舉行了大規模實彈演習。美國總統拜登星期日在一個電視節目專訪中說，美國將在台灣遭到中國「前所未有的攻擊」時出兵協防台灣。白宮隨後表示美國的台灣政策並沒有改變。

拜登周三在聯合國大會發言時說，美國尋求台灣海峽的和平與穩定，並繼續「反對任何一方單方面改變現狀」。

中國外交部部長王毅周四晚間在紐約亞洲協會一場演講中指責美國「插手和縱容」台獨勢力在台灣滋生蔓延，「不斷改變大陸台灣同屬『一中』的現狀。」王毅警告，台灣問題「越來越成為中美關係的最大風險。處理不好，很可能對兩國關係造成顛覆性破壞影響。」

一位美國行政當局資深官員在布林肯與王毅會面後對記者們說，台灣問題是兩人90分鐘會談的焦點，「從我們的部分來說，國務卿清楚表明，在我們長期以來的『一個中國』政策下，再次要說這個政策並沒有改變，維持台灣海峽的和平穩定絕對是至關重要的事。」