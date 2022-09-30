央行日前宣布利率升息半碼，國民黨立委李貴敏直言，央行加碼升息導致首購族房貸壓力加重，等同變相處罰年輕首購族，所以政策出爐前一定要先考量國內外政經環境並評估該政策對國內的影響及其後座力，而不能隨著美國起舞。

李貴敏指出，台灣的經濟、資源、人口、環境、貨幣、市場及供需狀況等和美國並不相同，不宜直接移植大國政策。尤其，政策頒布前更應考量該決策能否解決問題？亦或製造問題？以及兩者之間孰輕孰重。

李貴敏說，就以升息為例，它解決了通膨的問題？物價上漲的問題？刺激了消費？還是阻擋了外資撤離？如果沒有，為什麼犧牲首購族的權益？又為什麼讓年輕人對買房無望而不敢生育？

李貴敏表示，央行今年三次升息，以貸款1000萬為例，大約增加年輕首購族一年7000塊錢的房貸。結果年輕人月薪漲幅有限，其他全被通膨、被房貸升息吃掉了，這樣公平嗎？

李貴敏認為，如果說升息的目的是為了降低通膨，也要看是否真能達到目標。﻿畢竟美國在做QE寬鬆制度的時候，有他的目的存在。今天台灣跟隨美國加碼，不管加幾碼，應該是從臺灣整體經濟來看，先行評估其影響是什麽？造成的結果又是什麼？是助長通膨？還是解決通膨？

李貴敏強調，央行在做這個決定的時候，到底有沒有把我們整個的臺灣經濟的發展納入考量？隨之起舞又到底成就了誰？害苦了誰？