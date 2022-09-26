美元升值下，人民幣跌勢沉重，中國人民銀行26日宣布將遠期售匯業務的外匯風險準備金率以阻貶，人民幣兌美元離岸價一度從7.16元彈升300多個基本點回到7.13元附近震盪。但在外圍市場與美元續強的背景下，離岸價不久隨即轉跌，更直接跌破7.17元，最低來到7.1738元，續創逾兩年新低。

人民幣兌美元在岸價也同步下挫。盤中雖跟進離岸價一度小幅彈升，但隨即下挫，跌破7.16元關卡，最低來到7.1680元，逼近7.17元價位。

截至12點35分，離岸價報7.1697元，跌356個基點，跌幅0.5％。在岸價報7.1646元，較上日收盤價7.1104元下跌542個基本點，單日跌幅0.76％。

人行為阻貶，宣布自28日起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從0％上調至20％。另外，人民幣兌美元中間價26日報7.0298元，較上日報價6.9920元下調378個基本點，跌幅0.54％，是兩年多來首次跌破整數7關口。