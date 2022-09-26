美元升值下，人民幣跌勢沉重，中國人民銀行26日宣布將遠期售匯業務的外匯風險準備金率以阻貶，人民幣兌美元離岸價一度從7.16元彈升300多個基本點回到7.13元附近震盪。但在外圍市場與美元續強的背景下，離岸價不久隨即轉跌，更直接跌破7.17元，最低來到7.1738元，續創逾兩年新低。
人民幣兌美元在岸價也同步下挫。盤中雖跟進離岸價一度小幅彈升，但隨即下挫，跌破7.16元關卡，最低來到7.1680元，逼近7.17元價位。
截至12點35分，離岸價報7.1697元，跌356個基點，跌幅0.5％。在岸價報7.1646元，較上日收盤價7.1104元下跌542個基本點，單日跌幅0.76％。
人行為阻貶，宣布自28日起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從0％上調至20％。另外，人民幣兌美元中間價26日報7.0298元，較上日報價6.9920元下調378個基本點，跌幅0.54％，是兩年多來首次跌破整數7關口。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。