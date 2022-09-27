伊朗庫德族女子艾米尼遭宗教警察逮捕後於羈押期間死亡，掀起全國抗議浪潮，伊朗指控美國利用這波動盪試圖破壞國家穩定後，今天面臨更多的國際批評聲浪。

22歲的庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）遭執行伊朗嚴格女子服裝規定的宗教警察逮捕，於9月16日死亡，掀起伊朗自2019年以來規模最大的示威活動，促使當局採取鎮壓行動。

但伊朗人民沒有因此停止呼籲最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamene）與神職機構其他人員下台。

路透社報導，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天表示，加拿大將對造成艾米尼死亡的人員祭出制裁，包括伊朗的宗教警察單位與其領導階層。

杜魯道在渥太華告訴記者：「我們一再看到伊朗漠視人權，現在我們看到艾米尼死亡與鎮壓抗議的行動。」

社會運動人士推特（Twitter）帳號1500tasvir上傳示威影片，指稱拍到今晚德黑蘭不同地區的街頭抗議狀況，以及可聽到居民在家中大喊「哈米尼去死」的畫面。路透社無法證實影片真偽。

女性在這波抗議活動中扮演重要角色，她們揮舞並焚燒面紗。

人權團體Hengaw上傳一段影片，並說內容是抗議群眾在庫德斯坦省（Kurdistan）首府薩南達治（Sanandaj）高聲吶喊，婦女們摘下頭巾，抗議強迫戴頭巾的規定。在之後上傳的影片中，可聽到畫面中傳出激烈槍聲，街頭看似瀰漫著催淚瓦斯。

社群媒體上的另一段影片據稱拍到安全部隊今晚在沙達希特市（Sardasht）的抗議活動中開火。沙達希特市有大量的庫德族人口。路透社同樣無法證實影片真偽。

伊朗表示，美國支持暴動者，試圖破壞伊朗穩定。

伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）在聲明中說：「華府總是試圖削弱伊朗的穩定與安全，但一直都無法成功。」

卡納尼在社群媒體Instagram上指控美國與部分歐洲國家的領導人濫用一場悲劇事件，支持「暴動者」並忽視「伊朗街頭與廣場也有數以百萬計的民眾支持伊朗體制」。

德國今天也召見伊朗駐柏林大使，敦促德黑蘭當局停止鎮壓示威並允許和平抗議。詢及是否可能會因為這波暴力而進一步制裁德黑蘭當局時，德國外交部發言人稍早表示，他們會與其他歐洲聯盟（EU）國家考量所有選項。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1110927