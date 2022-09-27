加拿大央行總裁麥克蘭（Tiff Macklem）在加國央行推特上發布視頻指稱，加國通膨太高，所以央行有必要調高利率減緩支出，並讓該國經濟有時間追上通膨。
他的這番言論也與其央行本月稍早將政策利率上調3碼至3.25％的作法相呼應。
為讓通膨回落，加國央行在過去6個月累計將利率調高12碼，然而該國通膨也從7月的7.6％小幅下降至8月的7％。此外加元對美元也貶至2020年5月以來最低，目前美元兌加元在1.3808附近交易。
加拿大央行總裁麥克蘭（Tiff Macklem）在加國央行推特上發布視頻指稱，加國通膨太高，所以央行有必要調高利率減緩支出，並讓該國經濟有時間追上通膨。
他的這番言論也與其央行本月稍早將政策利率上調3碼至3.25％的作法相呼應。
為讓通膨回落，加國央行在過去6個月累計將利率調高12碼，然而該國通膨也從7月的7.6％小幅下降至8月的7％。此外加元對美元也貶至2020年5月以來最低，目前美元兌加元在1.3808附近交易。
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