一直以來，中國股市也是國人重點布局的海外市場。8月定期定額前10大的大中華股票型基金，其中國泰投信有3檔，統一投信2檔、群益投信2檔，安聯投信1檔、PGIM保德信投信1檔、復華投信1檔。而該10檔基金中，以統一強漢基金在各期間的定期定額報酬率，呈現全方位稱霸。

定期定額投資人最為關注的長線績效，績效優異的基金更是繳出亮眼成績單。過去5年，先後受到中美貿易戰及新冠疫情等利空影響，中國股市走勢呈現大型區間震盪，滬深300指數近1年、3年及5年定期定額皆為負報酬。但統一強漢基金作為熱門基金中的績效冠軍，近5年定期定額報酬率超過5成，遠高於同類群組的1.55%，也優於滬深300指數的下跌0.78%。

以近一年股市表現為例，過去一年，受到全球景氣下滑及聯準會升息影響，中國股市走跌。但統一強漢基金表現明顯抗跌，近一年定期定額跌幅僅有8.13%，遠小於同類群組平均跌幅的13.53%，也低於滬深300指數的下跌9.25%。

統一強漢基金經理人林鴻益表示，經過第2季的封城後，下半年中國經濟預計呈現加速成長。為了追趕今年的經濟成長目標，中國政府下半年將維持寬鬆貨幣政策，並加碼推出財政刺激以拉抬消費。在財政及貨幣政策雙利多的助攻下，中國股市年底前行情仍不看淡。

8月定期定額前10大的大中華股票型基金，除統一強漢外，還包括：統一大龍騰中國、安聯中國策略、群益中國新機會、群益華夏盛世、PGIM保德信中國品牌、國泰中港台、國泰中國新興戰略、國泰中國內需增長、復華華人世紀等。