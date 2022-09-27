俄羅斯入侵烏克蘭逾半年，烏軍近期在東北部發起的反攻告捷擊退俄軍，頭號功臣、烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼登上美國「時代雜誌」（Time）10月號封面。

根據時代雜誌最新推文，10月號封面人物是扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi），他身穿軍服，銳利目光望向遠方，烏克蘭國旗在他身後飄揚。

時代雜誌報導，未著軍服時，扎盧茲尼更喜歡穿上T恤和短褲，他隨和的個性與幽默感，讓人一不小心就會低估他的實力。然而當烏克蘭戰爭要被載入史冊時，扎盧茲尼可能成為要角，戰前他是烏克蘭耗費多年、想把軍隊從舊蘇聯模式轉為現代化戰鬥力量的軍方高層一員。

當俄羅斯2月24日入侵烏克蘭時，扎盧茲尼對烏克蘭防禦訂下兩個戰略目標。他說：「我們不能讓基輔倒下。反而要盡其所能讓敵人流血，即使在某方面意味我們得失去領土。」

也就是說，他的目的是讓俄軍前進，然後在正面給敵人迎頭痛擊、在後方打擊俄軍補給線。開戰第6天，扎盧茲尼就覺得戰略奏效，俄軍沒能奪下機府周邊的機場，補給線也拉得太長成為易受打擊目標。

美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）某種程度對烏克蘭人能挺住感到震驚。他問扎盧茲尼是否打算撤離到更安全的地方。扎盧茲尼說：「對我來說，這場戰爭始於2014年…我那時沒逃跑，現在也不會。」

即使美國和盟邦繼續向烏國提供數十億美元的軍事援助，俄烏戰事仍相當嚴峻。俄羅斯對烏克蘭戰略港口城市馬立波（Mariupol）發動攻勢，造成數千平民死亡，死守馬立波最後據點亞速鋼鐵廠（Azovstal）的數百名烏克蘭戰士5月被迫投降，儘管如此，烏克蘭官員仍堅稱他們終將獲勝。扎盧茲尼告訴時代雜誌：「我們將奮戰到最後一滴血。」

幾週後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）等官員開始對外宣布要大規模反攻收復南部失土。

8月29日烏軍終於展開反攻。儘管在南部的赫松（Kherson）雖失慘重且進展有限，但在東北部哈爾科夫（Kharkiv）地區，烏軍6天內收復約3000平方公里失土，包括用於補給、具重要戰略意義的鐵路樞紐。這一仗震撼克里姆林宮、華府乃至部分基輔高層。

西方提供的情報和先進武器有幫助，但烏克蘭官員說靈活的指揮架構同樣重要，讓他們得以從俄羅斯迅速崩潰中受益。列茲尼科夫說：「烏克蘭軍隊各層級都有充分決策的自由。他們反應迅速，不像俄羅斯人。」

目前烏克蘭在南部的攻勢進展緩慢。隨冬天腳步逼近，基輔必須注意不要讓攻勢過度擴張，以免師老兵疲。

時代雜誌文末指出，對扎盧茲尼而言，他正準備展開一場漫長而血腥的艱苦戰鬥。他告訴時代雜誌：「就我對俄羅斯人的第一手了解，我們的勝利不會是最終點，而是讓我們喘口氣並為下一場戰鬥做準備的機會。」