消息面：

1.國際貨幣基金組織（IMF）周二公開批評英國近日為了提振經濟所發布的大規模減稅計畫，稱此舉將加劇其國內不平等的現象，並影響貨幣政策的效果。IMF表示，包括英國在內，許多國家的通膨壓力高漲，我們不建議在此時採取大規模且沒有目標的財政激勵計畫，財政政策不該與貨幣政策衝突，這點非常重要。

2.英國央行首席經濟學家Huw Pill表示，英國央行可能會對財政大臣Kwasi Kwarteng提出的巨額減稅計畫作出重大政策回應，但應該會等到11月下次會議時才採取行動。

3.費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）表示，房市供不應求，是美國通膨急升的原因之一。他並表示，通膨推升勞動力成本，聯準會將致力於恢復通膨穩定，以利經濟穩健發展。

4.聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）表示，美國的通膨仍然居高不下，聯準會有必要進一步大幅升息，基準利率到今年底應該升至4.5%，使貨幣政策緊縮到足以讓經濟降溫，並在維持高利率一段時間，以確保通膨緩解。

5.明尼阿波里斯聯準銀行總裁卡西卡里（Neel Kashkari）表示，聯準會堅守目前的升息步伐以確保物價穩定，這是恰當的策略。他承認激進升息可能存在操之過急的風險，但央行必須看到清楚的訊號以確定核心通膨已到頂回落。

6.芝加哥聯準銀行總裁埃文斯（Charles Evans）表示，他擔心聯準會升息速度過快，而對於美國經濟可避免衰退則抱持審慎樂觀的看法。

7.美國商務部公布，8月新屋銷售月增28.8%，市場預期為月減2.2%，經季節性調整後年率為68.5萬戶，超出市場預期的50萬戶。

8.根據美國石油協會（API）統計數據，上周美國原油庫存增加400萬桶，遠超出市場預期的增加33.3萬桶。

9.美國聯邦住房金融局（FHFA）公布，美國7月房價月跌0.6%，而市場預期為持平。

10.標普/Case-Shiller美國7月20大城市房價指數年漲16.06%，低於市場預期的年漲17.05%，並創下2021年4月來最小年漲幅。20大城市房價指數月跌0.44%，市場預期為月漲0.2%。7月全美房價年漲15.8%，較6月的年漲18.1%放緩。前10大城市房價指數年漲14.9%，低於6月份的年漲17.4%。

11.世界大型企業聯合會（Conference Board）公布，美國9月消費者信心指數連升第2個月，由8月的103.6上揚至108，創下4月以來新高，並優於市場預期的104.6。

12.歐洲天然氣期貨價格周二飆漲19%。北溪（Nord Stream）天然氣管道公司表示，北溪管道一日內有3條管線受損。俄羅斯表示不排除是人為破壞。此外，俄羅斯國營天然氣公司Gazprom拒絕烏克蘭能源公司Naftogaz在天然氣過境費仲裁程序中提出的所有索賠，並警告俄羅斯可能制裁Naftogaz。這意味著經過烏克蘭送往歐洲的天然氣可能受阻。

13.美國10年期債息大漲11.2個基點，報3.992%，儘管盤中一度回落7.9個基點，至3.801%。

14.美元指數尾盤漲0.12%，報114.24，盤中一度下跌0.68%，報113.33。英鎊一度大漲1.39%，報1.0838美元，但尾盤回吐大部分漲幅。歐元尾盤跌0.17%，報0.9593美元，扭轉了盤中漲勢。日圓一度漲0.48%，報144.06兌一美元，尾盤漲幅大幅收斂。

15.比特幣曾上漲6.58%，站回2萬美元大關，報2.04萬美元，但尾盤由升轉跌0.7%，報1.9萬美元左右。聯準會主席鮑爾呼籲加強對加密貨幣的監管，稱全球升息使去中心化金融體系的嚴重結構問題表露無遺。

16.周二紐約期油收漲1.79美元或2.3%，為每桶78.5美元。布蘭特期油漲2.21美元或2.6%，為每桶86.27美元。伊恩颶風影響墨西哥灣原油產出，以及消息指出俄羅斯正在游說OPEC+成員國每日合計減產100萬桶，以支撐油價。

17.受美元一度回落提振，周二紐約期金收漲0.2%，為每盎司1636.20美元。TD Securities策略師Bart Melek表示，市場仍然看空金價後市，預期金價可能跌破1600美元。其他貴金屬方面，12月白銀跌0.14美元，為每盎司18.34美元。10月白金跌10.40美元，為每盎司839.70美元。12月鈀金漲41.40美元，為每盎司2090.40美元。