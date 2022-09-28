中央銀行總裁楊金龍昨天在立法院釋出萬一出現外資大量資金撤離，將會採取外匯管制手段，震撼市場，亦引發台股恐慌性賣壓，台股盤中指數重挫逾300點，外資持股超過60%的電源供應器廠台達電(2308)及PCB廠臻鼎-KY(4958)今天遭逢賣壓，盤中股價走弱。

受到全球通膨及美國強勢升息影響，強勢美元讓全球主要經濟體及亞幣貶勢難止，近期台幣急貶，楊金龍昨天在立法院面對立委曾銘宗質詢，假設台海兩岸緊張情勢升溫，外資大規模撤離1000億美元以上，甚至是5000億美元以上，央行是否還有更有效的工具可以因應？楊金龍表示，假設真的發生無法因應的狀況，首先要先密切注意外資動向，若發生外資大量撤離，央行會研擬管制措施，但這之前要先了解資金撤離狀況嚴不嚴重，畢竟股匯市息息相關。

儘管楊金龍也強調，若以我國目前外匯存底五千多億美元來看，假設外資撤離的資金超過一千億美元，我國仍足夠因應。不過，楊金龍也強調，所謂資本進出管制的前提，要建立在外資大規模撤離情況已經到了央行無法控制的地步，但引發市場疑慮，今天台股應聲重挫，盤中大跌逾300點，盤中指數下探13515.11點。

外匯可能管制也引爆外資賣壓，台達電及臻鼎-KY雖然業績亮眼，但因外資持股分別達65.67%及67.87%，今天不敵賣壓出籠，盤中股價聯袂走弱。