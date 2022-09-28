投資人擔憂世界經濟可能步入衰退，美股道瓊工業指數下跌逾百點，台股今(28)日開盤小漲後賣壓立刻出籠，盤中急速下殺逾300點，終場大跌360.52點收13466.07點。

台股現在的位階，已經跌破國安基金護盤的進場點，國安基金上次在7月12日宣布進場，當時加權指數約落在14000點左右。

台積電終場大跌10元來到438元，跌幅超過2%，離前低433元僅一步之遙，電子權值股慘綠，聯電跌幅逼近3%收在36.2元，鴻海下跌2.9%收100.5元。貨櫃三雄跌幅均超過5%成為盤面弱勢指標。

道瓊工業指數挫跌125.82點或0.43%，收29134.99點。標準普爾指數下挫7.75點或0.21%，收3647.29點。那斯達克指數上揚26.58點或0.25%，收10829.50點。費城半導體指數上漲24.578點或1.04%，收2398.044點。